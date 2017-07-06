Организатор свалки размером с 12 футбольных полей заплатит штраф в 1,1 млн рублей

Организатор свалки на Витебском проспекте в Петербурге ООО «ИмпериалЭкоСервис» оштрафован на 1,1 млн рублей, сообщают в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

На организацию были составлены протоколы по ст. 8.4. КоАП РФ «Нарушение законодательства об экологической экспертизе», а также по ст. 11.1 Закона Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Петербурге» за организацию несанкционированной свалки.

Представители организатора свалки на рассмотрение не явились, но это не освобождает их от выплаты штрафа в размере 1,1 млн рублей.

Кроме того, заместитель главного государственного инспектора по охране окружающей среды Петербурга рассмотрел дела об административных правонарушениях, возбужденных в отношении водителей автотранспорта, которые разгружались на несанкционированной свалке. Четверо из них признали свою вину. Дела в отношении восьми водителей, которые транспортировали отходы и не успели сбросить их, будут рассмотрены после результатов химико-аналитических исследований отходов.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в ночь на 30 июня инспекторы по охране окружающей среды комитета по природопользованию совместно с правоохранительными органами закрыли несанкционированной свалки по приему отходов на Витебском проспекте в Пушкинском районе.

Площадь нелегальной свалки составила почти восемь гектаров - 80 000 квадратных метров. Таким образом, на этой территории могло расположиться 12 футбольных полей. На свалке был организован также отбор и вывоз металлолома, сообщают в комитете по природопользованию.

Обнаруженные на несанкционированной свалке отходы будут направлены на полигоны, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов.