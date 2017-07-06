Генпрокуратура требует заблокировать «Спутник и погром»

Генеральная прокуратура России требует Роскомнадзор заблокировать несколько интернет-ресурсов экстремистского и националистического характера. В этот спсиок вошли сайты «Спутник и погром», «Русский сектор» и «Правый взгляд», сообщает официальный сайт ведомства.

«Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму», — уточняют в Генпрокуратуре.

Спутник и Погром — это сайт Егора Просвирнина, который позиционируется как информационный ресурс русских националистов. Сайт работает с апреля 2012 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов.