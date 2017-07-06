В Калининском и Красногвардейском районах Петербурга испытают теплосети на прочность

В четверг, 6 июля, в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания тепловых сетей на плотность и прочность.

В зону испытаний входят тепловые сети, которые находятся на улицах:

шоссе Революции, Среднеохтинский проспект, Апрельская улица, Пискаревский проспект, Львовская улица, улица Маршала Тухачевского, проспект Маршала Блюхера, проспект Энергетиков, улица Стасовой, улица Буренина, Бестужевская улица, Полюстровский проспект, улица Замшина, Кондратьевский проспект, улица Герасимовская, улица Мечникова, Брюсовская улица.

Энергетики призывают всех жителей и гостей города быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения теплосетей сообщать об случившемся в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).

Также необходимо соблюдать простые правила безопасности: не приближаться к месту вытекания воды, не пытаться пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом и не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.