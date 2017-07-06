В Петербурге 6 июля будет дождливо

В четверг, 6 июля, в Северной столице будет облачно с прояснениями. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Днем местами возможны кратковременный дождь. Ожидается западный и северо-западный ветер скорость от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем будет варьироваться от +15 до +17 градусов.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.