Делегации России и ополченцев в знак протеста покинули переговоры в Минске

Делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР), а также России покинули переговоры гуманитарной подгруппы по урегулированию конфликта на территории Донбасса, которые проходят в Минске. Это было сделано в знак протеста против позиции Киева по обмену пленными, приводит РИА Новости слова представителя ЛНР в подгруппе Ольги Кобцевой.



"Ирина Геращенко (представитель Киева в гуманитарной подгруппе — ред.) заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "РФ-оккупантом". В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ», - заявила Кобцева.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений.

В апреле 2014 года на территории юго-востока Украины начался вооруженный конфликт, в котором участвуют украинские военные и представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявившие о своем выходе из состава страны.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.