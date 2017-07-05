В Петербурге появится литературно-исторический трамвай

С понедельника, 10 июля, по маршруту №23 начнет курсировать литературно-исторический трамвай «История в движении». Его пассажиры узнают об истории и достопримечательностях Красногвардейского района, а также о самых читаемых книгах последнего десятилетия и лучших краеведческих проектах библиотек, сообщают в администрации Красногвардейского района

Запуск такого нестандартного трамвая приурочен к открытию обновленной библиотеки «Ржевская», которая станет высокотехнологичным краеведческим центром района. Еще одна памятная дата - 110-летие петербургского трамвая.

Литературно-исторический трамвай — это совместный проект СПб ГУП «Горэлектротранс», администрации Красногвардейского района и централизованной библиотечной системы района.