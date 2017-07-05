В Кронштадте благоустроили городской пляж

На городском пляже Кронштадтского района Петербурга завершились работы по благоустройству, сообщает пресс-служба района.
С инициативой сделать кронштадтский городской пляж лучшим в пределах КАД Петербурга в июне этого года выступили жители Кронштадта.
В итоге на пляже провели работы по берегоукреплению, обустроили безопасный выход к воде, обновили песок и установили новые элементы пляжной архитектуры - душевую кабину, дополнительные кабинки для переодевания, пляжные зонты и шезлонги, а также пункт дежурства спасателей.