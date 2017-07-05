В Петербурге долги по капремонту превысили 1,6 млрд рублей

Задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт домов в Петербурге достигла 1,16 млрд рублей., передает АБН слова генерального директора Фонда капитального ремонта Дениса Шабурова

Задолженность по жилым помещениям составляет две трети от общей суммы - 997 млн рублей. По нежилым задолженность гораздо меньше – 163 млн рублей.

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Глава Фонда уточнил, что долги копились постепенно с ноября 2014 года.

Для снижения задолженности неплательщикам выслали более восьми тыс. претензионных писем. Такие меры помогли собрать дополнительно 45 млн рублей.

В марте 2017 года сообщалось, что в отношении наиболее злостных неплательщиков направлено исков и заявлений о вынесении судебного приказа на 7,6 млн рублей. Фактически удалось взыскать 2,1 млн рублей.

В апреле главный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис сообщал, что за 2016 год было собрано 85,7% взносов на капремонт, что на 8,53% больше, чем в 2015-м, отмечено в докладе Минстроя. Из запланированных 166 млрд рублей удалось собрать 142,3 млрд рублей. Помимо этого, было предусмотрено предоставление господдержки на 24,4 млрд рублей.