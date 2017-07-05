В Петербурге перекроют съезд на развязке КАД с Шафировским проспектом

В связи с ремонтом на развязке КАД с Шафировским проспектом ограничат движение на две недели, информирует Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать с 6 по 19 июля.

На месте работ будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры и световые сигнализации. Информация об ограничениях будет отображаться на табло и знаках переменной информации.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения водителям за временные неудобства и просит пользоваться альтернативными маршрутами.