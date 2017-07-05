Панихида по Гранину пройдет в Таврическом дворце

Писателя и почетного гражданина Петербурга Даниила Гранина похоронят в субботу, 8 июля. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру» перед этим в Таврическом дворце пройдет гражданская панихида.

Панихида начнется в 12:00. Писателя похоронят на Комаровском кладбище в 15:00.

Ранее стало известно, что Комиссию по организации похорон Даниила Гранина возглавит лично губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Кроме того, в честь писателя в Северной столице появится мемориальная табличка и, возможно улица или сквер.

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Известный писатель ушел из жизни на 99-м году жизни накануне ночью.

Гранин прошел всю Великую Отечественную войну и написал «Блокадную книгу» – документальную хронику сложного периода жизни ленинградцев. Писатель был почетным гражданином Петербурга и кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного