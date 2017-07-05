Станция метро "Лиговский проспект" открыта после проверки

Станция метро "Лиговский проспект" в среду днем, 5 июля, открыта на вход и выход после проверки. Работа станции возобновлена в 16:01, сообщают в петербургской подземке.

"Лиговский проспект" закрывали в 15:16. Причину закрытия в пресс-службе петербургского метрополитена не уточняли.