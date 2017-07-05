В Петербурге может появиться улица Даниила Гранина

Решение о появлении улицы, сквера или библиотеки имени Даниила Гранина обсудят в ближайшее время в Петербурге, сообщает спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров.

В настоящий момент принято решение об установке мемориальной доски писателю. Вопрос о ее адресе будет согласован с родственниками Гранина.

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«В исключительных случаях по закону мы имеем право увековечить память таким образом, не дожидаясь пяти лет после его кончины», - заявил Макаров.

Известный писатель ушел из жизни на 99-м году жизни накануне ночью. Он будет похоронен на Комаровском кладбище.

После его кончины стало ивзестно, что двухтомное издание произведений Даниила Гранина, которое ушедший писатель успел заверить лично, выйдет в свет в августе. В первом томе будет представлен один из наиболее известных романов Гранина "Искатели", который повествует о судьбе советского учёного, а также повесть "Эта странная жизнь" о выдающемся биологе Александре Любищеве.

Во второй том вошли роман "Иду на грозу" и повесть "Зубр", которую Гранин посвятил ученому-биологу Николаю Тимофееву-Ресовскому.

Гранин прошел всю Великую Отечественную войну и написал «Блокадную книгу» – документальную хронику сложного периода жизни ленинградцев. Писатель был почетным гражданином Петербурга и кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного