МЧС и РПЦ договорились о духовной помощи пострадавшим

МЧС РФ и Русская православная церковь (РПЦ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом в среду, 5 июля, сообщает сайт министерства.

По условиям заключенного соглашения, РПЦ будет оказывать духовную поддержку пострадавшим и их семьям на дому и в лечебных учреждениях. Для этого в местах чрезвычайных ситуаций будет организована работа походных храмов и сестер милосердия.

"Особое внимание будет уделяться развитию духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю нашей страны, а также воспитание культуры межнационального общения, основанной на веротерпимости", - говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, РПЦ будет оказывать "духовную поддержку" сотрудникам МЧС, а также членам их семей, кадетам и студентам ведомственных учебных заведений.

Спасатели, в свою очередь, будут обучать священников, сестер милосердия и добровольцев помогать тем, кто оказался в экстремальной ситуации. Епархии будут информировать о зонах бедствия.