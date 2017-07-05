Прощание с супругой Алексея Германа-старшего пройдет на «Ленфильме» 7 июля

Церемония прощания со сценаристом, соратницей и вдовой режиссера Алексея Германа-старшего Светланой Кармалитой запланировано на 7 июля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Ленфильма».

Планиурется, что гражданская панихида пройдет прямо на киностудии, но точное время начала церемонии пока не определено - возможно, она пройдет во второй половине дня после 15:00.

В «Ленфильме» уточнили, что сейчас необходимо согласовать целый ряд технических и бюрократических моментов. К примеру, получить разрешение градоначальника на захоронение Светланы Кармалиты рядом с могилой ее мужа на Богословском кладбище.

Светлана Кармалита скончалась накануне, 4 июля на 78-м году жизни. Ее сын, режиссер и сценарист Алексей Герман — младший сообщил, что мать последнее время очень много работала, писала сценарии, занималась делами киностудии «Ленфильм».

Он также добавил, что 1 июля скончался ее друг, художник Владимир Светозаров. «Она занималась похоронами, приняла все очень близко к сердцу», - уточнил Алексей Герман-младший.



Светлана Кармалита родилась 9 марта 1940 года в Киеве. Закончила МГУ им. Ломоносова. Была одним из сценаристов кинофильма «Трудно быть Богом. История арканарской резни».