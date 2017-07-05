По Невскому району Петербурга гуляет лось (ФОТО)

Утром в среду, 5 июля, жители Петербурга заметили лося, который разгуливал вдоль дороги.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТА и ЧП Петербурга» в «ВКонтакте», лось гуляет на улицах. Лопатина и Коллонтай.

Фото: /vk.com/spb_today

Пользователи соцсети заметили, что на этих улицах недавно скосили траву, и запах сушеной травы мог привлечь дикое животное.