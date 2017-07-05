В Петербурге демонтировали доску Колчаку

В Петербурге на улице Большой Зелениной, 3 по решению суда демонтировали мраморную плиту в память об адмирале Александре Колчаке, сообщает «Фонтанка».

На месте демонтажа присутствовали сотрудники полиции, но все прошло спокойно - представителей установившего табличку партнёрства "Белое дело" не предупредили о демонтаже, сообщает издание.

В администрации Петроградского района уточнили, что распоряжение о демонтаже комитет по культуре подготовил месяц назад в соответствии с решением суда.

Мемориальная доска, деньги на которую собирали волонтеры, будет находиться в фондах хранилища музея городской скульптуры.

В феврале в СМИ появилась информация, что Правительство Петербурга отказалось от идеи оспаривать решение Смольнинского районного суда.

Активисты движения "Белое дело" установили мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку на Большой Зелениной улице в ноябре 2016 года

Позже Коммунистическое движение "Суть времени" добилось демонтажа доски через суд. Они доказали судье Татьяне Матусяк, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником, не реабилитирован, и не может быть увековечен с помощью таблички.

Как сообщал "Санкт-петербург.ру", 9 февраля неизвестные закрасили мемориальную доску Колчаку черной краской.