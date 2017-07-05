С начала года более 500 мигрантов отправили из Петербурга на родину

По решению суда с начала 2017 года судебные приставы Петербурга выдворили за пределы РФ 567 мигрантов, сообщают в управлении ФССП

Чаще остальных миграционный режим нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана – это 62% и 20% от общей численности выдворенных. Кроме этого, сроки пребывания в России нарушают граждане Украины, Киргизии, Молдавии, Индии, Нигерии, Кении, Латвии и других стран.

Все граждане являются нарушителями правил пребывания на территории Российской Федерации и привлечены судом к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию Российской Федерации.

Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не имеют право въезжать на территорию РФ.

Служба судебных приставов занимается принудительным выдворением мигрантов из РФ с начала 2012 года. За это время сотрудники УФССП России по Петербургу вернули домой более 9 тыс. нелегальных мигрантов.