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Петербургский суд закрыл процесс над фигурантами по «делу Кашина»

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© Фото: ТК "Дождь"

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Заседание по уголовному делу о похищении топ-менеджера и совладельца оборонного АО "Заслон" Александра Горбунова сделать закрытым попросила сторона потерпевшего.

Петербургский городской суд закрыл от журналистов заседание по уголовному делу о похищении топ-менеджера и совладельца оборонного АО "Заслон" Александра Горбунова, которого журналист Олег Кашин называл организатором покушения на себя в 2010 году.

Фигурантами дела, которое будет проходить за закрытыми дверями, являются девять человек: Земцов, Борисов, Веселов, Геращенко, Ефремов, Кавтаскин, Новиков и Чухнин. 

Сделать заседание закрытым суд просил представитель потерпевшего, другие участники процесса не возражали.

По версии следствия, в апреле 2014 года подсудимые похитили Горбунова и потребовали, чтобы он дал показания о том, что к избиению Кашина причастен губернатор Псковской области Андрей Турчак.

В начале сентября 2015 года журналист Олег Кашин предал огласке некоторые материалы следствия по громкому делу об его избиении в 2010 году после скандала с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. В публикации Кашина прозвучали имена всех участников нападения на него и предполагаемого организатора, который напрямую связан с губернатором Андреем Турчаком

Кашин был избит в Москве 6 ноября 2010 года — ему сломали челюсть, голень и пальцы. В тяжелом состоянии журналиста госпитализировали в реанимацию. Коллеги связывали нападение с профессиональной деятельностью Кашина, который специализируется на общественно-политической тематике, и не ошиблись. Из показаний обвиняемого Данилы Веселова выяснилось, что нападение на Кашина было задумано после того, как в августе 2010 года журналист оскорбил губернатора Псковской области Андрея Турчака.

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