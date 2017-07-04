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Защитники Исаакия хотят провести народный референдум осенью

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© Фото: mayavolf / Twitter.com

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В настоящий момент готовится жалоба на отказ Заксобрания в проведении обычного референдума.

Народный референдум по статусу Исаакиевского собора планируется провести осенью, сообщает АБН со ссылкой на депутата ЗакСа от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского.

По словам парламентария, сейчас оппозиционные депутаты готовят жалобу на постановление Заксобрания в отказе от проведения обычного референдума.

«Мы отодвинем это на осень. Было очень много иных событий. Ближайшее дело – обжалование в суде всех отказов Законодательного Собрания о назначении обычного референдума. Идей основных нет, сейчас отодвинем автоматически на сентябрь», — заявил Вишневский.

Ранее градозащитники заявляли, что намерены устроить народный референдум, если городской парламент не захочет провести официальный. Предполагалось, что мероприятие пройдет в конце июня.

В конце июня депутаты Заксобрания Петербурга отклонили вопрос о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия, однако для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. Вопрос уже неоднократно снимался с повестки дня.

Более того, комитет по законодательству ЗакСа внес поправку в законопроект о референдуме, которая ужесточает возможность проведения народного голосования в Петербурге.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакий будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. К 15 июня заявление о передаче собора от РПЦ так и не поступило. При этом Исаакиевский собор могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки, которой к настоящему времени нет.

 

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