Скончалась вдова Алексея Германа-старшего

Вдова Алексея Германа-старшего и соавтор его кинолент Светлана Кармалита умерла на 78-м году жизни, передает ТАСС.
Глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов заявил, что женщина умерла в больнице в Петербурга.
Ее сын, режиссер и сценарист Алексей Герман — младший сообщил, что его мать последнее время очень много работала, писала сценарии, занималась делами киностудии «Ленфильм». «Видимо, сказалась сильная усталость», — уточнил он.
Сын Светланы Кармалиты добавил, что 1 июля скончался ее друг, художник Владимир Светозаров. «Она занималась похоронами, приняла все очень близко к сердцу», —уточнил Алексей Герман-младший.
Время и место прощания пока не названы.
Светлана Кармалита родилась 9 марта 1940 года в Киеве. Закончила МГУ им. Ломоносова. Была одним из сценаристов кинофильма «Трудно быть Богом. История арканарской резни».