РЖД будет продавать билеты за 120 суток до даты поездки

С декабря 2017 года билеты на поезда дальнего следования можно будет приобрести за 120 суток до даты отправления, заявил руководитель департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» компании РЖД Максим Шнейдер.

«Принято решение о вводе действия нового графика в декабре текущего года. Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель», — приводит его слова ТАСС.

До 2013 года билет на поезд дальнего следования можно было купить не раньше, чем за 45 суток до отправления. С 11 декабря 2016 года глубина продажи билетов была увеличена до 60 суток для всех внутрироссийских поездов.