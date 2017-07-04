В Петербурге 5 июля на Кронштадтском путепроводе закроют движение трамваев

В среду, 5 июля, с 10:00 до 15:00 закрывается трамвайное движение по Кронштадтскому путепроводу, сообщают ГУП «Горэлектротранс».

Ограничения введены в связи с капитальным ремонтом эстакады.

С 10:00 до 15:00 трамвай №52 будет следовать от конечной остановки «Железнодорожная станция "Сосновая Поляна"», по действующей трассе, до конечной остановки «Трамвайный парк №8»

Трамвай №60 будет идти от конечной остановки «Ленинградский электромеханический завод» по Петергофскому шоссе, улице Десантников, улице Маршала Казакова до конечной остановки «Трамвайный парк № 8».

Кронштадтский путепровод расположен в Кировском районе Петербурга. Он переброшен через Окружную железнодорожную линию в створе Кронштадской улицы.