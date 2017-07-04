Петербург потратит на ремонт Шлиссельбургского шоссе 1,1 млрд рублей

Дирекция транспортного строительства заказала работы по ремонту Шлиссельбургского шоссе. Начальная цена госконтракта – 1,107 млрд рублей.

Победитель конкурса должен будет отремонтировать участок Шлиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Планируется заменить дорожные конструкции и ливневую канализацию, а также построить новые тротуары. Начать работы могут уже в сентябре этого года, а закончить - к 2019 году.

Дорога по Шлиссельбургскому шоссе существует с XVIII века. Тогда она служила для доставки товаров купечеством Санкт-Петербурга и проходила по берегу Невы, повторяя все повороты реки и пересекая устья ее многочисленных южных притоков.

Из-за обилия болотистых мест эта дорога была труднопроходимой. Сохранившееся на несколько километров булыжное мощение в Усть-Ижоре является одним из немногих уцелевших участков старинного Шлиссельбургского тракта.