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В Петербурге стартовала кампания против «заборизации» города

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© Фото: readymag.com

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Активисты считают, что типовые заборы мешают проходу людей.

Общественное движение «Красивый Петербург» запустило кампанию против «заборизации» Северной столицы.

По мнению участников движения, повсеместно устанавливаемые ограждения на тротуарах не только не способствуют безопасности, но наносят существенный вред городской среде. «Мы полагаем, что многие заборы устанавливаются без необходимых согласований с городскими ведомствами и с нарушениями нормативов», – заявляют градозащитники.

Активисты уверены, что типовые заборы существенно уменьшают ширину тротуара и мешают проходу людей.

Теперь «Красивый Петербург» обещает направить результаты своего расследования губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, попросив указать, на каких конкретно участках заборы ставились с получением всех необходимых согласований и в соответствии со всеми нормами.

Незаконные ограждения активисты будут требовать демонтировать.

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