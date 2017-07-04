В Петербурге осенью откроется магазин игрушек Disney

Розничный оператор Ideas4retail этой осенью откроет первые в России магазины игрушек Disney.

Четыре магазина «Disney Игрушки» появятся в Москве, а также по одному в Петербурге и Сочи. Магазины площадью от 200 до 600 квадратных метров будут находиться в торговых центрах.

В них можно будет купить продукцию, которая посвящена героям Disney, Marvel и «Звездных войн», которую производят российские и международные лицензиаты. Основную часть ассортимента составят игрушки и сувенирная продукция. В настоящий момент у Disney около 300 лицензиатов, в том числе 130 российских.

Это первая сеть Disney, которую компания открывает не сама, а вместе с партнером. Ideas4retali контролируется бизнесменом Евгением Бутманом, который владеет 60%, еще 40% принадлежат миллиардеру Александру Мамуту.

Ранее сообщалось, что первый магазин Disney в России появится до конца 2016 года. В результате эти сроки были передвинуты на один год.