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В Адмиралтейском и Московском районах 4 июля испытают на прочность трубы

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© Фото: ВладТайм

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Коммунальщики просят жителей и гостей города быть осторожными.

Во вторник, 4 июля, года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает тепловые сети на плотность и прочность в Адмиралтейском и Московском районах Северной столицы.

В зону испытаний Адмиралтейского района входят тепловые сети, которые проходят по улицам:

Митрофаньевское шоссе - нечетная сторона, набережная Обводного канала - от дома №133 до 167 дома и от дома №110 до 120 дома, площадь Балтийского вокзала - возле метро Балтийская, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я Красноармейские улицы, Измайловский проспект, Советский переулок, улица Егорова, Державинский переулок, переулок Бойцова, Садовая улица - от Кокушкина переулка до Никольского переулка, Троицкий проспект, набережная реки Фонтанки - от дома №113 до 141 дома, Вознесенский проспект - от набережной реки Фонтанки до набережной канала Грибоедова, проспект Римского-Корсакова - от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова, улицы Средняя Подьяческая, Большая Подьяческая, Малая Подьяческая, Красноградский переулок.

В зону испытаний Московского района входят тепловые сети, проходящие по улицам:

Кубинская улица - нечетная сторона от Благодатной улицы до Митрофаньевского шоссе, Митрофаньевское шоссе.

Энергетики призывают всех жителей и гостей города быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения теплосетей сообщать об случившемся в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).

Также необходимо соблюдать простые правила безопасности: не приближаться к месту вытекания воды, не пытаться пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом и не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

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