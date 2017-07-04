Экс-директор Исаакия Николай Буров возглавит новый музей РЖД

Бывший директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров станет руководителем нового музея РЖД, который откроется к 180-летию запуска первой железной дороги Петербург — Царское село, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Бурова.

«Контракт еще не подписан, но предложение от РЖД я принял. Готовящийся к открытию музей — это новое, современное пространство в городе. Такого в Петербурге еще не было», — сообщил Буров.

По словам экс-главы ГМЗ «Исаакиевский собор», бумаги будут подписаны в течение июля, а сам музей должен октрыться ближайшей осенью. Здание будет находиться неподалеку от Балтийского вокзала, а площадь территории музея составит более 37 тыс. м2.

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В апреле Николай Буров направил в комитет заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 1 июня 2017 года. Тогда он уведомил Смольный, что намерен уйти из-за ухудшения состояния здоровья.

С начала 2017 года директор музея боролся за сохранение музея в здании Исаакиевского собора. Сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора Русской православной церкви и лично разобраться в ситуации.