Муниципальный округ «Парнас» официально стал «Сергиевским»

С 3 июля муниципальный округ «Парнас» прекратил свое существование – вместе него стал работать МО «Сергиевский», сообщают в администрации Выборгского района.

Замглавы района Виктор Полунин заявил, что за поддержку переименования подписалось около десяти тыс. жителей округа, которые считают, что «названия улиц, площадей, районов, городов должны носить имена достойнейших граждан, чтобы наши дети и внуки знали великую историю России и могли гордиться своей страной».

В марте переименование округа поддержали в Заксобрании города. Сама идея переименования МО принадлежит депутату прошлого созыва городского парламента, а теперь представителю региона в Госдуме Евгению Марченко. По его словам, жители города часто путают название муниципального образования «Парнас» с названием партии «ПарНаС», промзоны «Парнас», метро «Парнас» и колбасного завода.

Против инициативы о переименовании высказывались в Топонимической комиссии города, где заявляли, что свое название «Парнас» округ получил по имени насыпного холма. Он был создан в середине XVIII века на территории владений графа Шувалова в парке на севере города. При этом Сергий Радонежский к округу никакого отношения не имеет.