  • 3 Июль 2017
USD 04.07.2017 58.9695 -0.4167
USD ММВБ 21:17 58.94000  
EUR 04.07.2017 67.2016 -0.6056
EUR ММВБ 21:17 67.1510  
Нефть($) 03.07.2017 49.37 +0.86
Нефть(p) 03.07.2017 2911.32 +30.50

В Петербурге покажут «Вальс парусов»

Автор:


© Фото: artdeadline.ru

Темы дня

В Северной столице проходит международный морской фестиваль.

С 3 по 9 мюля в Петербурге пройдет международный морской фестиваль. У каждого дня праздника есть свой морской девиз, сообщают в комитете по культуре.

В понедельник, 3  июля, на набережной Адмиралтейства состоялось торжественное открытие фестиваля. Здесь всю неделю будет проходить выставка фотографий под названием «Петербург – парусная столица России».

Всех, кто любит танцевать, фестиваль приглашает 5 июля принять участие в программе «Танцы на палубе». Пройдут мастер-классы ведущих танцевальных школ города, концерт с участием студии шоу-балета «Петербургский weekend», ансамбля бального танца «Жемчужина», балета «Импульс» и центра искусств «Эдельвейс».

В пятницу, 6 июля, Международный кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовет!» представит фильмы-победители 2017 года. Тематика кинокартин -  от исторических до научно-исследовательских. Вечером в 19:00 состоится концерта «Море. Музыка. Кино». В концерте принимают участие Губернаторский оркестр  Петербурга под управлением Игоря Пономаренко, солисты: заслуженная артистка России Елена Терновая и Александр Пахмутов. В их исполнении прозвучат знакомые мелодии из любимых кинофильмов.

«Музыкальная пристань» в пятницу, 7 июля, ждет прибытия творческих команд в составе артистов  Петербургского театра музыкальной комедии, ансамбля бального танца «Жемчужина», молодежного шоу–оркестра  «Street  Band» и  барабанного шоу «Drum Time».

В субботу, 8  июля, состоится парусная регата, речной карнавал и парад яхт, в составе которого заявлено участие сорока судов.

В воскресенье, 9 июля, в 17:00 состоится грандиозное событие на Дворцовой площади – праздничный концерт. Чуть позже, на стрелке Васильевского острова, в 20:00 пройдет гала-концерт с участием известного скрипача Эдвина Мартона. Завершится фестиваль масштабным красочным шоу воды и света под названием «Вальс парусов» в сопровождении прекрасной музыки в 22:00. В финале зрители увидят грандиозный музыкальный фейерверк с борта корабля в 22:15.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

    Путеводитель по памятным местам музыканта в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
    26.06.17
    Где купить все необходимое для скейтбординга?
    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm