В Петербурге покажут «Вальс парусов»

С 3 по 9 мюля в Петербурге пройдет международный морской фестиваль. У каждого дня праздника есть свой морской девиз, сообщают в комитете по культуре.

В понедельник, 3 июля, на набережной Адмиралтейства состоялось торжественное открытие фестиваля. Здесь всю неделю будет проходить выставка фотографий под названием «Петербург – парусная столица России».

Всех, кто любит танцевать, фестиваль приглашает 5 июля принять участие в программе «Танцы на палубе». Пройдут мастер-классы ведущих танцевальных школ города, концерт с участием студии шоу-балета «Петербургский weekend», ансамбля бального танца «Жемчужина», балета «Импульс» и центра искусств «Эдельвейс».

В пятницу, 6 июля, Международный кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовет!» представит фильмы-победители 2017 года. Тематика кинокартин - от исторических до научно-исследовательских. Вечером в 19:00 состоится концерта «Море. Музыка. Кино». В концерте принимают участие Губернаторский оркестр Петербурга под управлением Игоря Пономаренко, солисты: заслуженная артистка России Елена Терновая и Александр Пахмутов. В их исполнении прозвучат знакомые мелодии из любимых кинофильмов.

«Музыкальная пристань» в пятницу, 7 июля, ждет прибытия творческих команд в составе артистов Петербургского театра музыкальной комедии, ансамбля бального танца «Жемчужина», молодежного шоу–оркестра «Street Band» и барабанного шоу «Drum Time».

В субботу, 8 июля, состоится парусная регата, речной карнавал и парад яхт, в составе которого заявлено участие сорока судов.

В воскресенье, 9 июля, в 17:00 состоится грандиозное событие на Дворцовой площади – праздничный концерт. Чуть позже, на стрелке Васильевского острова, в 20:00 пройдет гала-концерт с участием известного скрипача Эдвина Мартона. Завершится фестиваль масштабным красочным шоу воды и света под названием «Вальс парусов» в сопровождении прекрасной музыки в 22:00. В финале зрители увидят грандиозный музыкальный фейерверк с борта корабля в 22:15.