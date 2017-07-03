  • 3 Июль 2017
USD 04.07.2017 58.9695 -0.4167
USD ММВБ 21:17 58.94000  
EUR 04.07.2017 67.2016 -0.6056
EUR ММВБ 21:17 67.1510  
Нефть($) 03.07.2017 49.37 +0.86
Нефть(p) 03.07.2017 2911.32 +30.50

Врио гендиректора «Почты России» назначена Ольга Осина

Автор:


© Фото: НТВ

Темы дня

Прошлый руководитель Дмитрий Страшнов проходит по делу о незаконной премии на 95 млн рублей.

Временно исполняющим обязанности гендиректора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина, которая ранее была первым заместителем генерального директора компании, написал глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в своем Twitter.

Контракт с бывший руководителем  «Почты России» Дмитрия Страшнова истек 1 июля. Он  возглавлял предприятие с 2013 года.

По информации СМИ, в списке кандидатов на пост генерального директора «Почты России» изначально были пять человек, в том числе сам Страшнов и два заместителя министра экономического развития - Станислав Воскресенский и Николай Подгузов.

При этом слухи об отставке Страшнова появились в начале этого года. В ноябре 2016 года Генпрокуратура России установила факт незаконной выплаты ему премии в размере более 95 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

При этом в «Почте России» заявляли, что Страшнов получил 95 млн рублей в качестве премии за 2014 год. Его оклад при этом оставлял 307 тыс. рублей в месяц.

Тем не менее, в марте 2017 года дело было возбуждено в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). Дело было возбуждено по результату проверок премий Страшнова.

Перед своим уходом с поста руководителя «Почты России» Страшнво рассказал в интервью РБК о том, что считает свою премию законной. «Знаю, что это цифра легитимная и не определяется Министром и тем более мной. Бонус рассчитывается в соответствии с определенными правилами и законами. Есть формула, и любой желающий может сам его посчитать, взяв официальные показатели трудовой деятельности компании в открытых источниках», - заявил он. Страшнов также добавил, что этот бонус согласовывался с министром и стал единственным с четыре года.

Кроме того, Страшнов рассказал, что «Почта России» не хотела уходить с государственного финансирования, что произошло в 2015 году. «Мы как тогда, так и сейчас оказываем универсальные услуги связи населению по тарифам, которые регулирует государство, но которые убыточны для нас. С «Почты России» эту обязанность никто не снимал — мы продолжаем оставаться национальным оператором, предоставляющим социально значимые услуги по тарифам, которые не окупают их себестоимость», - рассказал он. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

    Путеводитель по памятным местам музыканта в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
    26.06.17
    Где купить все необходимое для скейтбординга?
    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm