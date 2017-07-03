Врио гендиректора «Почты России» назначена Ольга Осина

Временно исполняющим обязанности гендиректора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина, которая ранее была первым заместителем генерального директора компании, написал глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в своем Twitter.



Контракт с бывший руководителем «Почты России» Дмитрия Страшнова истек 1 июля. Он возглавлял предприятие с 2013 года.

По информации СМИ, в списке кандидатов на пост генерального директора «Почты России» изначально были пять человек, в том числе сам Страшнов и два заместителя министра экономического развития - Станислав Воскресенский и Николай Подгузов.

При этом слухи об отставке Страшнова появились в начале этого года. В ноябре 2016 года Генпрокуратура России установила факт незаконной выплаты ему премии в размере более 95 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.



При этом в «Почте России» заявляли, что Страшнов получил 95 млн рублей в качестве премии за 2014 год. Его оклад при этом оставлял 307 тыс. рублей в месяц.

Тем не менее, в марте 2017 года дело было возбуждено в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). Дело было возбуждено по результату проверок премий Страшнова.

Перед своим уходом с поста руководителя «Почты России» Страшнво рассказал в интервью РБК о том, что считает свою премию законной. «Знаю, что это цифра легитимная и не определяется Министром и тем более мной. Бонус рассчитывается в соответствии с определенными правилами и законами. Есть формула, и любой желающий может сам его посчитать, взяв официальные показатели трудовой деятельности компании в открытых источниках», - заявил он. Страшнов также добавил, что этот бонус согласовывался с министром и стал единственным с четыре года.

Кроме того, Страшнов рассказал, что «Почта России» не хотела уходить с государственного финансирования, что произошло в 2015 году. «Мы как тогда, так и сейчас оказываем универсальные услуги связи населению по тарифам, которые регулирует государство, но которые убыточны для нас. С «Почты России» эту обязанность никто не снимал — мы продолжаем оставаться национальным оператором, предоставляющим социально значимые услуги по тарифам, которые не окупают их себестоимость», - рассказал он.