ФНС получила право блокировать анонимайзеры без решения суда

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила право блокировать анонимайзеры, которые предоставляют услуги доступа к запрещенным сайтам лотерей и интернет-казино. Такую возможность дал ведомству совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора.

Приказ, который был пописан главами этих ведомств, уже зарегистрирован Минюстом России. По закону, Роскомнадзор должен блокировать контент с детской порнографией, МВД — материалы о наркотиках и торговле ими, Роскомнадзор — пропаганду суицидов, а ФНС — интернет-казино. Вышеназванный приказ конкретизирует критерии блокировки.

Пункт 4.1.7 нового приказа ставит ФНС задачу — бороться со средствами обхода блокировок. В пунктах 4.1.1–4.1.6 описываются критерии блокировки интернет-казино. При этом в настоящий момент в интернете нет анонимайзеров, специально предназначенных только для доступа к заблокированным в России интернет-казино, уточняют Известия.

Кроме того, законопроект, который запрещает работу в России анонимайзеров, не фильтрующих сайты из «черного списка», в настоящий момент еще прошел только первое чтение в Государственной думе. Депутаты ГД Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ) разработали поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», они были внесены в Госдуму 8 июня.

Анонимайзеры — это универсальный инструмент, который позволяют получить доступ к любому заблокированному сайту.