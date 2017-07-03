В Петербурге 3 июля будет тепло и солнечно

В понедельник, 3 июля, в Петербурге будет солнечно. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Температура воздуха днем достигнет 21-23 градусов тепла. Скорость восточного ветра будет варьироваться от 2-6 мс.

Вечером возможен небольшой дождь.

Ранее в бюро долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга заявляли, что в Северной столице июль будет похож на июнь: первые три недели второго месяца лета будут дождливыми. Средняя температура воздуха составит лишь +17 градусов.