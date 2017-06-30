Штормовой ветер останется в Петербурге на выходные

В субботу, 1 июля, в Северной столице будут кратковременные дожди и сильный ветер. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

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В ближайшую ночь, с 30 июня на 1 июля, скорость северо-восточного и восточного ветра будет варьироваться от 7 до 12 метров в секунд. В прибрежных районах местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Днем ветер немного стихнет от 6 до 11 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от +15 до+17 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.