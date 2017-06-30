Съезды с КАД на развязке с дорогой «Стрельна-Пески» перекроют до 20 июля

На развязке КАД с автодорогой «Стрельна-Пески» с 3 по 20 июля 2017 будут перекрыты все съезды, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



На КАД проходят работы по ликвидации колейности. Планируется, что съезды будут перекрываться поочередно на всех восьми съездах развязки. Очередность будет определяться в зависимости от погоды.



На месте ремонтных работ будут установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры.

Содержание КАД в 2017 году обойдется в 2 млрд рублей, из них затраты на ремонт пойдут 1,2 млрд рублей.