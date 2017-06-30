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В Telegram появился инструмент для обхода блокировок

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© Фото: TJournal

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Обновление мессенджера вышло под заголовком "Свобода слова".

Telegram в обновленной версии 4.1 для мобильных устройств добавил настройки прокси-серверов в приложения для iOS и Android, которые позволяют обойти возможную блокировку. В блоге мессенджера сообащется, что такое обновление вышло под заголовком "Свобода слова"

В компании объяснили, что эта функция нацелена на борьбу с цензурой.

В обновлении пользователь мессенджера может установить параметры прокси-сервера в разделе настроек Data & Storage. Подключение к прокси-серверу работает по протоколу SOCKS5. Также есть функция быстрой отправки настроек соединения другим пользователям с помощью специальной ссылки, которую можно пересылать как через Telegram, так и через другие сервисы.

Кроме того, в обновленной версии  также увеличился максимальный размер супергрупп (до 10 тысяч) и появился поиск пользователей по группам и каналам, при отправке ссылок и других сообщений пользователям Telegram из других приложений теперь можно выбирать нескольких получателей и добавлять свои комментарии.

В среду, 28 июня, Telegram был внесен в реестр распространителей информации РФ. Это произошло после того, как его создатель Павел Дуров написал «ВКонтакте», что необходимые для регистрации мессенжера данные есть в открытом доступе, и дал на них ссылки. Он сказал, что не возражает против регистрации, если это не повлечет за собой других обязательств.

Регистрация в качестве распространителя информации в РФ обязывает компании, в частности, хранить логи сообщений в течение полугода и предоставлять спецслужбам ключи для расшифровки переписки. При этом Дуров отказался предоставлять личные данные и переписку пользователей, а также соблюдать «закон Яровой».

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В прошлую пятницу, 23 июня. Глава Роскомнадзора опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с требованием представить необходимую информацию о сервисе. В противном случае Telegram будет заблокирован на территории РФ.

После этого ФСБ России заявила об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Петербурга.

Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже не раз говорил, что на такое мессенджер никогда не согласится. Дуров на своей странице «ВКонтакте» назвал угрозы Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории РФ парадоксальными.

 

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