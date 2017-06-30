В Петербурге спустили на воду новейший корвет «Гремящий» (ФОТО)

В Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» спустили на воду корвет «Гремящий» проекта 20385. Торжественная церемония прошла в пятницу, 30 июня, сообщает РИА Новости.

Военное судно способно нести на борту мощный комплекс вооружения, в том числе крылатые ракеты «Калибр». «Гремящий» передадут Военно-морскому флоту РФ в 2018 году, после того, как подойдут к концу все необходимые испытания.

Фото: РИА Новости

Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

В ближайшие годы завод также передаст для ВМФ пять ракетных корветов. Сейчас идет строительство «Ретивого» и «Стерегущего».