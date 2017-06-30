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В Петербурге спустили на воду новейший корвет «Гремящий» (ФОТО)

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© Фото: РИА Новости
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    Военное судно способно нести на борту мощный комплекс вооружения.

    В Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь»  спустили на воду корвет «Гремящий» проекта 20385. Торжественная церемония прошла в пятницу, 30 июня, сообщает РИА Новости.

    Военное судно способно нести на борту мощный комплекс вооружения, в том числе крылатые ракеты «Калибр». «Гремящий» передадут Военно-морскому флоту РФ в 2018 году, после того, как подойдут к концу все необходимые испытания.

    Фото: РИА Новости
     

    Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

    В ближайшие годы завод также передаст для ВМФ пять ракетных корветов. Сейчас идет строительство «Ретивого» и «Стерегущего».

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