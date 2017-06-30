Петербург начал подготовку к Новому году

Комитет по государственному заказу Петербурга в пятницу, 30 июня, объявил конкурс на закупку украшений для города к Новому году, сообщает пресс-служба электронной площадки РТС .

На праздничное убранство Петербурга городские власти выделят почти 190 млн рублей. Ключевым элементом станут световые композиции на фасаде здания Смольного, а также гирлянды на деревьях вокруг и различные фигуры.

Всего в городе будет установлено 39 искусственных елок, 840 светящихся конструкций, «падающий снег» повесят на сотни деревьев. Все работы должны быть закончены к 1 декабря.

В 2016 году на украшение города потратили больше средств - 242 млн рублей.