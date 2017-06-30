Суд оставил главу университета имени Бонч-Бруевича в должности ректора

Невский районный суд в пятницу, 30 июня, не стал удовлетворять просьбу прокуратуры отстранить от должности ректора университета СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского. Об этом сообщает пресс-служба Горсуда.

Срок домашнего ареста главе университета продлен до 4 сентября. При этом защитники Бачевского намерены добиваться изменения меры пресечения для ректора. Если раньше адвокаты просили суд о подписке о невыезде, то теперь защита просила суд отпустить ректора под залог.

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Уголовное дело в отношении ректора СПбГУТ было возбуждено 4 мая. По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года.

Следствие считает, что ректор в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду разным коммерческим организациям, тем самым, нарушив несколько законов. Вследствие этого университет недополучил 1,7 млн рублей. Бачевский останется под домашним арестом до 4 июля текущего года.

Сейчас СПбГУТ работает в штатном режиме, однако в ВУЗе считают, что во время работы выпускных государственных экзаменационных комиссий и нового приема абитуриентов обязательно должен присутствовать сам ректор Сергей Бачевский. Об этом сотрудники университета заявили в своем открытом письме.