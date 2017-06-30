В июле в Петербурге подорожают коммунальные услуги и проезд в маршрутках

С 1 июля в Петербурге увеличиваются тарифы на коммунальные услуги. При этом с 15 июля до 40 рублей подорожает проезд на маршрутках.

В среднем стоимость коммунальных услуг вырастет с 1 июля на 9,5% – именно такую планку в конце 2014 года установила для Петербурга Федеральная служба по тарифам.

Стоимость теплоснабжения увеличится с 1408 рублей до 1541 рубль за один Гкал/час. Подорожает и горячая вода - вместо 84,4 рубля за один кубометра придется платить 92,5.

Тариф на холодную воду увеличивается на 10% – с 21,03 рубля за один кубометр до 23,13. Столько же теперь будет стоить и канализование одного «кубика».

Электроэнергия в среднем подорожает для населения на 8,8%. Так, если до 1 июля жители домов, оборудованных газовыми плитами, платили 3,53 рубля за один кВт в час, то теперь за основу будет браться ставка в 3,84 рубля. В домах с электрическими плитами новый тариф составит 2,68 рубля за один кВт вчас против 2,47 рубля до повышения.

Один кубометр газа будет стоить 5,6 рубля - раньше за него платили 5,2 ранее.

Повышение касается только тарифов на коммунальные услуги. Стоимость жилищных услуг, к которым относятся помывка лестниц, вывоз мусора и другие услуги, не меняется с 2011 года.

С 15 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте. С этой даты Перевозчики вправе максимально увеличить тариф проезда в маршрутном такси до 40 рублей. Сейчас он не может стоить дороже 36 рублям.