Сильнейший циклон может принести в Петербург грозу

Северный край грозы, которая сейчас движется по направлению к Москве, может задеть Петербург. Такие выводы можно сделать по информации портала lightningmaps.org.

Скриншот с сайта lightningmaps.org

Эпицентр грозы в настоящий момент находится в районе Твери, до столицы ему еще около сотни километров. Судя по карте, в восточном полушарии над Москвой сейчас бушует сильнейшая гроза.

Накануне, 29 июня, МЧС предупредил жителей Москвы о сильнейшем за последние 50 лет ливне. В Петербурге, согласно прогнозу синоптиков, 30 июня ожидаются дождь и сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с.