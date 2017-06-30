Счетная палата обвинила СПбГУ в неэффективной трате более 550 млн рублей

Счетная палата выявила, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в 2016 году неэффективно потратил 553,5 млн рублей, которые были выделены государством, сообщается на официальном сайте ведомства.

Утверждается, что университет потратил 175,8 млн рублей на разработку проектной документации пяти объектов капитального ремонта, строительство которых не предусмотрено в ближайшие годы. При этом по двум из пяти объектов на разработанную документацию отсутствуют положительные заключения Главгосэкспертизы РФ.



На 377,8 млн рублей университет приобрел медицинское оборудование, «которое на момент проверки не использовалось около полутора лет, к тому же гарантийный срок его обслуживания истек в декабре 2016 года», уточняют в ведомстве.



Недочеты выявлены и в бухгалтерской отчетности СПбГУ. Два введенных в эксплуатацию объекта Университета указаны в бухгалтерской отчетности как «незавершенные» на сумму почти 18 млн рулей. Еще 47 объектов, на которые получены патенты, в отчетности не указаны вовсе.

Теперь ведомство направит обращение в Генпрокуратуру, а также заключение – в Госдуму и Совет Федерации

На сайте СПбГУ указано, что проверка завершилась в мае. При этом в заметке от 24 апреля говорится, что после проверки у Счетной палаты «существенных замечаний нет».

СПбГУ уже привлекал пристальное внимание Счетной платы. Так, в 2016 году втам заявили, что за год дебиторская задолженность университета выросла в 6,5 раза - до 220,5 млн рублей.