В Петербурге составили рейтинг «убитых» дорог

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) представили рейтинг «убитых» дорог Северной столицы. Классификация наиболее разбитых участков Петербурга была составлена с учетом голосования жителей города на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

По словам активистов ОНФ, многие из отмеченных дорог попали в план ремонта на следующий год, часть уже отремонтирована, на остальных дорожное покрытие должны заменить в ближайшее время.

Среди лидеров рейтинга оказался Богатырский проспект. Его реконструкция затянулась на четыре года – подрядчики менялись несколько раз. В итоге шестиполосный Богатырский проспект сузился до двух полос. В связи с этим на дороге в часы пик образуются заторы, уточняют в ОНФ.

В настоящее время Петербург заключает новый госконтракт на ремонт дорожного покрытия. До конца июня будет заключен госконтракт на содержание улично-дорожной сети.

В лидеры рейтинга также попали Русановская улица, Шуваловский, Ириновский и Новоколомяжский проспекты, проспект Королева, улицы Летчика Пилютова и Орбели.

Всего за четыре месяца работы дорожного проекта ОНФ петербуржцы отметили 543 участка общей протяженностью около 240 километров, которые собрали более 6,6 тыс. голосов пользователей.