"Площадь Восстания" открыли после проверки

В Петербурге станция метро "Площадь Восстания" открыта после проверки. Спецслужбы проверили найденный на платформе предмет и пришли к выводу, что он не угрожает безопасности пассажиров.

Станции "Площади Восстания" и переход на "Маяковскую" закрывали 10:25. Пассажиры были эвакуированы.

Сейчас вход на станцию и переход доступны для пассажиров.