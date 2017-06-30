Ремонт эскалаторов ограничит вход на станцию «Проспект Просвещения»

В связи с работами по модернизации эскалаторов изменяется режим работы наземного вестибюля станции петербургского метро «Проспект Просвещения», сообщает ГУП «Петербургский метрополитен»

С 3 июля по 18 августа года по рабочим дням с 7:50 до 8:40 часов вход на станцию будет ограничен.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать это и заранее планировать удобные маршруты своих поездок.