В Петербурге 30 июня будет сильный ветер

В последний день июня в Северной столице будет облачно, а утром и днем ожидаются дожди. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Петербургу.

Прогнозируется сильный северо-восточный 8-13 м/с. Местами возможны порывы от 15 до 17 м/с.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +15 до +17 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В настоящий момнт в Петербурге пасмурно, +15 градусов.