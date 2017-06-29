Ученые: Болезни почек и желудка могут приводить к обезвоживанию

Последние исследования ученных показали, что обезвоживание организма могут спровоцировать не только недостаток жидкости, но и расстройство желудка, болезни почек, а также ожоги и сильное потоотделение. Об этом сообщает ИА Nation News.

Эксперты нашли ряд признаков, указывающих на обезвоживание организма, на которые, как правило не обращают внимания. Прежде всего, это чувство голода, а также судороги и затруднение речи.

Для того, чтобы обезопасить себя от последствий обезвоживания, врачи рекомендуют брать с собой на длительные прогулки бутылку воды. Специалисты советуют установить приложения для телефонов, которые напоминают своим пользователям о необходимости потребления не менее литра жидкости на протяжении дня.