На Конюшенной площади любителям спорта раздадут 2017 эскимо

В пятницу, 30 июня, в зоне публичных просмотров матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 состоится День Всех Болельщиков.

В этот день все желающие смогут увидеть победный трофей СКА - Кубок Гагарина 2016/2017. Также в музее представлены футбольные раритеты и арт-объекты, среди которых Суперкубок УЕФА 2008г., Кубок УЕФА 2008г., официальные мячи футбольных чемпионатов, форма известных футболистов. Для гостей музея организована фотозона где можно сфотографироваться с символом Чемпионата Мира по футболу 2018 волком Забивакой.

На футбольном поле состоятся матчи по мини-футболу среди любительских команд. Принять участие могут все желающие. Для этого нужно собрать команду из трех игроков, взять форму и записаться на матч у футбольного поля.

Целый день на большой сцене Конюшенной площади будут проходить концерты и розыгрыши памятных призов. В 20:00 состоится жеребьевка участников первого чемпионата по футболу среди болельщиков «Футбол Объединяет», организованный Клубом болельщиков национальной сборной России RUSSIA UNITES.

Музыкальными хедлайнерами дня станут Grisha Esperov band и ZE FISH punk-orchestra. Гостям парздника раздадут 2017 эскимо.

Когда: 30 июня с 11:00 до 23:00

Где: Конюшенная площадь

Вход бесплатный.