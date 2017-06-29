Картина дня: Кубок конфедераций, убийцы Немцова и Роскомнадзор

Самой популярной новостью дня, по версии «Монитора» стало известие о работе общественного транспорта в день финала Кубка конфедераций, который состоится на «Зенит-арене». Первыми об этом сообщили «Санкт-Петерубрг.ру» и «Фонтанка» (11:55), а также «Невские новости» (12:20).

В этот день автобусы в Северной столице будут работать «нон-стоп». Сразу 27 городских автобусных маршрутов будут открыты до четырех утра 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

«Автобусный транспорт Северной столицы возьмет на себя основную нагрузку по перевозке болельщиков», - рассказали в пресс-службе. В списке маршруты № 2, 13, 21, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115а, 123, 127, 137, 145, 153, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200, 210, 326 и 397.

При этом движение по ночным маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим ветки петербургского метрополитена, осуществляться не будет. Зато для того, чтобы болельщики смогли посмотреть церемонию закрытия соревнований на «Зенит-арене», в 16:00 начнут движение бесплатные автобусы-шаттлы.

Вторая по популярности тема в петербургских СМИ касается суда в Москве. Сегодня, 29 июня, присяжные признали виновными всех фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова.

В первую очередь коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновным в убийстве Бориса Немцова бывшего офицера батальона МВД "Север" Заура Дадаева, передает РАПСИ. По мнению присяжных, Дадаев виновен и снисхождения не заслуживает.

Присяжные считают доказанным, что Дадаев, действуя согласованно с другими фигурантами уголовного дела, следил и собирал информацию о российском политике, готовился к убийству, а позже непосредственно исполнил задуманное, шесть раз выстрелив в политика из неустановленного огнестрельного оружия.

Кроме того, виновными признаны все остальные четыре пособника Дудаева, которые проходили по этому делу.

Еще одна популярная тема дня – история о том, как активисты заблокировали вход в петербургский Роскомнадзор. Акцию провели участники движения "Открытая Россия" и объединения "Гражданский Петербург".

"Построили стену на выходе из офиса организации. Потому что не надо лезть в интернет и мешать людям общаться. Свобода информации, как и свобода самовыражения - базовые ценности общества и те, кто пытается на них наступать, сами должны быть "заблокированы" от общества", рассказал о ней координатор движения "Открытая Россия" в Петербурге Андрей Пивоваров.

Акция связана с перепалкой между Роскомнадзором и создателем Telegram Павлом Дуровым, которая началась еще 23 июня, когда глава ведомства Александр Жаров опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера с требованием представить необходимую информацию о сервисе, а также пригрозил заблокировать Telegram.

После этого ФСБ России заявила об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Петербурга. В итоге Дуров принял решение зарегистрировать Telegram в России, однако отказался предоставлять личные данные и переписку пользователей, а также соблюдать "закон Яровой".

Самыми оперативными 19 июня стали «Фонтанка», Zaks.ru и «Санкт-Петербург.ру».