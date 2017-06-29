  • 29 Июнь 2017
USD 30.06.2017 59.0855 -0.4560
USD ММВБ 21:17 59.01320  
EUR 30.06.2017 67.4993 -0.1875
EUR ММВБ 21:17 67.3600  
Нефть($) 29.06.2017 47.68 +0.53
Нефть(p) 29.06.2017 2817.20 +9.82

Картина дня: Кубок конфедераций, убийцы Немцова и Роскомнадзор

Автор:


© Фото: gazeta-echo.ru

Темы дня

Как будут работать автобусы в день финала Кубка конфедераций, какое решение вынесли присяжные по делу об убийстве Бориса Немцова и какую акцию провели активисты у входа в петербургский Роскомнадзор.

Самой популярной новостью дня, по версии «Монитора» стало известие о работе общественного транспорта в день финала Кубка конфедераций, который состоится на «Зенит-арене». Первыми об этом сообщили «Санкт-Петерубрг.ру» и «Фонтанка» (11:55), а также «Невские новости» (12:20).

В этот день автобусы в Северной столице будут работать «нон-стоп». Сразу 27 городских автобусных маршрутов будут открыты до четырех утра 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

«Автобусный транспорт Северной столицы возьмет на себя основную нагрузку по перевозке болельщиков», - рассказали в пресс-службе. В списке маршруты № 2, 13, 21, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115а, 123, 127, 137, 145, 153, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200, 210, 326 и 397.

При этом движение по ночным маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим ветки петербургского метрополитена, осуществляться не будет. Зато для того, чтобы болельщики смогли посмотреть церемонию закрытия соревнований на «Зенит-арене», в 16:00 начнут движение бесплатные автобусы-шаттлы.

Вторая по популярности тема в петербургских СМИ касается суда в Москве. Сегодня, 29 июня, присяжные признали виновными всех фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова.

В первую очередь коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновным в убийстве Бориса Немцова бывшего офицера батальона МВД "Север" Заура Дадаева, передает РАПСИ. По мнению присяжных, Дадаев виновен и снисхождения не заслуживает.

Присяжные считают доказанным, что Дадаев, действуя согласованно с другими фигурантами уголовного дела, следил и собирал информацию о российском политике, готовился к убийству, а позже непосредственно исполнил задуманное, шесть раз выстрелив в политика из неустановленного огнестрельного оружия.

Кроме того, виновными признаны все остальные четыре пособника Дудаева, которые проходили по этому делу.

Еще одна популярная тема дня – история о том, как активисты заблокировали вход в петербургский Роскомнадзор.  Акцию провели участники движения "Открытая Россия" и объединения "Гражданский Петербург".

"Построили стену на выходе из офиса организации. Потому что не надо лезть в интернет и мешать людям общаться. Свобода информации, как и свобода самовыражения - базовые ценности общества и те, кто пытается на них наступать, сами должны быть "заблокированы" от общества", рассказал о ней координатор движения "Открытая Россия" в Петербурге Андрей Пивоваров.

Акция связана с перепалкой между Роскомнадзором и создателем Telegram Павлом Дуровым, которая началась еще 23 июня, когда глава ведомства Александр Жаров опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера с требованием представить необходимую информацию о сервисе, а также пригрозил заблокировать Telegram.

После этого ФСБ России заявила об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Петербурга. В итоге Дуров принял решение зарегистрировать Telegram в России, однако отказался предоставлять личные данные и переписку пользователей, а также соблюдать "закон Яровой".

Самыми оперативными 19 июня стали «Фонтанка», Zaks.ru и «Санкт-Петербург.ру».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

    Путеводитель по памятным местам музыканта в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
    26.06.17
    Где купить все необходимое для скейтбординга?
    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете
    23.06.17
    МФУ от бренда НР
    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm