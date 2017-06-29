СМИ Великобритании посоветовало футбольным фанатам не ездить в Купчино и Рыбацкое

Британское СМИ The London Weekly опубликовало статью под названием «Чего европейцы должны бояться в Петербурге во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу: Истина и вымысел».

В разделе «вымысел» рассказываются байки о том, что российские футбольные хулиганы готовы атаковать и убивать европейцев по первому зову властей. Кроме того, сообщается, что на это способны и выходцы из кавказских республик в силу своего характера. Также в статье говорится о том, что лучше не ездить в общественном транспорте по причине высокой вероятности совершения террористических актов.

В разделе «истина» многие из перечисленных предрассудков опровергаются, но при этом добавляются новые догадки. Так, например, СМИ считает, что Россия является одним из лидеров по числу внутренних преступлений, включая избиения и убийства с использованием подручных средств. «Это во многом связано с низким уровнем культуры и зависимости от алкоголя», – сообщают авторы материала.

Гостям Петербурга советуют приобретать вещи и продукты в супермаркетах и избегать посещения Сенного и Владимирского рынков «и других подобных мест». Не советуется также покидать пределы центра города.

«Власти города развернут множество полицейских подразделений, и вы будете защищены от атак. Однако сохраняется вероятность нападения на окраине города, в таких местах, как Купчино, Рыбацкое, проспект Ветеранов, "Пионерская" и так далее», – говорится в материале.

Не рекомендуется ездить в соседние города, такие, как Псков, Новгород и Выборг, из-за отсутствия в них достаточного количества полицейских.