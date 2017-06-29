Фигуранта дела Оганесяна выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест

Октябрьский районный суд в четверг, 29 июня, изменил меру пресечения замдиректора ООО "СтройЭлектроМонтаж №5" Кириллу Сливкину, переведя его под домашний, сообщает пресс-служба Горсуда.

Главным доводом следователя для изменения меры пресечения явилось появление у обвиняемого жилья в Петербурге. Срок домашнего ареста - до 4 октября.

Кирилл Сливкин – фигурант дела о взятке бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки.

Читайте также:

Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест до 8 августа

По версии следствия, в марте – апреле 2015 года Марат Оганесян получил 20 млн рублей в качестве отката за то, что контракт на строительство стадиона достался «Стройэлектромонтажу-5». Взятку давал гендиректор компании Василий Сливкин через посредников – сына Кирилла и главного экономиста Николая Хрипунова, полагают следователи.

Марат Оганесян проходит по уголовному делу о хищении 50 млн рублей при строительстве "Зенит-арены", сейчас он также находится в СИЗО, суд продлил арест до 8 августа.